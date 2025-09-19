Cadillac ищет титульного спонсора на $70 миллионов

Новая команда Формулы 1 Cadillac на данный момент остаётся единственным участником серии, не имеющим титульного спонсора. При этом американский коллектив активно работает над тем, чтобы к своему дебюту в 2026 году иметь титульного партнёра.

© autosport.com.ru

На данный момент подтверждено сотрудничество с двумя брендами — Tommy Hilfiger в качестве поставщика экипировки и Jim Beam в качестве официального партнёра по крепкому алкоголю, но, как сообщает Sports Business Journal, команда ищет титульного партнёра. От такого спонсора Cadillac рассчитывает получить не менее 70 миллионов долларов.

Если найти крупного партнёра не получится, Cadillac будет искать двух-трех «основных» партнеров с годовым доходом от 40 до 50 миллионов долларов. Также команда предлагает премиум-партнёрство (от трех до пяти слотов по 20–30 миллионов долларов каждый), статус официального партнёра коллектива (не менее восьми позиций стоимостью от 3 до 15 миллионов долларов) и статус технического поставщика команды (пакеты от 500 000 долларов в год).

Напомним, после летних каникул сезона-2025 действующий обладатель Кубка конструкторов в Формуле 1 McLaren объявил о титульном партнёрстве с американской международной платёжной системой Mastercard. Новым наименованием британской команды станет McLaren Mastercard Formula 1 Team.