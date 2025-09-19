На Гран-при Азербайджана Пиастри может повторить рекорд Сенны
У Пиастри есть шанс повторить рекорд Сенны.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри на Гран-при Азербайджана имеет шанс повторить рекорд Айртона Сенны по количеству побед за команду в рамках одного сезона.
Сенна выиграл восемь гонок в 1988 году, выступая за «Макларен», и по итогам сезона завоевал чемпионский титул. В 1998 году результат Сенны повторил Мика Хаккинен – и восемь побед в Гран-при тоже принесли финну титул.
В случае успеха на этапе в Баку Пиастри одержит свою восьмую победу в нынешнем сезоне, повторив достижение Сенны и Хаккинена, а в дальнейшем у него будут очень хорошие шансы превзойти его.
