FIA закрыла один из чемпионатов мира по автогонкам

Международная автомобильная федерация FIA приняла решение о закрытии одного из чемпионатов мира по автогонкам — чемпионат мира по ралли-кроссу World RX прекратит своё существование с 2026 года, превратившись в чемпионат Европы. В планах параллельно проводить Кубок мира FIA по ралли-кроссу для участия лучших пилотов и команд в соревнованиях за пределами Европы, что обеспечит ралли-кроссу глобальное присутствие для болельщиков.

© autosport.com.ru

С 2026 года в высшем классе ралли-кросса снова будут использоваться исключительно машины с двигателями внутреннего сгорания. Этот шаг призван упростить соревнования и расширить стартовую решётку, поскольку после перехода на электромобили количество участников резко упало. В 2028 году новые технические правила, применяемые в чемпионата мира по ралли WRC будут применяться и в ралли-кроссе. Это означает, что в последующих сезонах появятся современные, более безопасные, доступные и при этом быстрые автомобили, что привлечёт больше участников.

Напомним, в статусе чемпионата мира состязания по ралли-кроссу проходили с 2014 по 2025 годы включительно. За это время титулы World RX завоевали норвежец Петтер Сольберг, ставший двукратным чемпионом серии, шведы Маттис Экстрём и Тимми Хансен, взявшие по одному титула, а также швед Йохан Кристофферсон, ставший семикратным обладателем титула. Судьба чемпионства в сезоне-2025 пока не решена.