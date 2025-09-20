«Раньше всё было иначе». Льюис Хэмилтон пожаловался на правила
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон посетовал на то, что большую часть сезона-2025 едет на машине без обновлений. Команда Ferrari ещё весной сосредоточила все ресурсы на подготовке к новому техническому регламенту в следующем году.
«Раньше, без ограничений бюджета, всё было иначе. В 2008 году в McLaren мы дорабатывали машину весь сезон, до последней гонки, и параллельно создавали новый автомобиль для следующего сезона [в 2009 году тоже было глобальное обновление технического регламента - прим. AUTOSPORT.com.ru]. Сейчас приходится расставлять приоритеты. Мы привезли обновления на первые гонки сезона и переключились на подготовку к следующему году. Приходится ехать на машине без каких-либо улучшений и проводить остаток чемпионата с тем, что мы имеем. Однако следующий год обещает стать интересным. Мы будем обновлять машину по ходу всего сезона», – приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.