«Раньше всё было иначе». Льюис Хэмилтон пожаловался на правила

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон посетовал на то, что большую часть сезона-2025 едет на машине без обновлений. Команда Ferrari ещё весной сосредоточила все ресурсы на подготовке к новому техническому регламенту в следующем году.

