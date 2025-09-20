Лучший гонщик мира чуть не разбился на этапе «Формулы-1»

Лидер чемпионата мира по кольцевым автогонкам машин класса «Формулы-1» Оскар Пиастри разбил болид в квалификации этапа Гран-при Азербайджана.

Пилот «Макларен» не справился с управлением в одном из поворотом на городской трассе в Баку и врезался в отбойник, после чего болид получил деформацию, не совместимую с продолжением борьбы на трассе. По ходу всей квалификации стюарды шесть раз прерывали гонку, вывешивая красные флаги.

Самый быстрый круг и первое место на стартовой решетке на предстоящей гонке забронировал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, преодолев дистанцию за 1.41.117. Второй результат показал Карлос Сайнс из «Уильямса», третьим стал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.