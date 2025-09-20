Стал известен победитель квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в субботу, 20 сентября. На втором месте финишировал испанец Карлос Сайнс из команды Williams. Тройку сильнейших замкнул австралиец Лиам Лоусон из Racing Bulls.

Представитель «Монако» Шарль Леклер из Ferrari и австралиец Оскар Пиастри из команды Mc Laren не смогли финишировать в гонке. Они разбили болиды в последнем сегменте и сошли с дистанции.

Гонка Гран-при Азербайджана пройдет в воскресенье, 21 сентября. На данный момент в общем зачете первое место с 324 очками занимает Пиастри. На втором месте его партнер по команде Норрис (293 очка). Тройку замыкает Ферстаппен (230 очков).

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1». Спортсмены преодолели 53 круга.