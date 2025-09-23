Шарль Леклер высказался о шансах на первую победу в сезоне-2025

Шарль Леклер о шансах на первую победу в сезоне-2025: «Не думаю, что можно надеяться на что-то лучшее»
Леклер заявил, что «Феррари» вряд ли выиграет гонку в 2025-м.
Пилот «Феррари» считает 9-е место на Гран-при Азербайджана одним из своих худших выступлений в текущем сезоне.
«Честно говоря, легко винить машину за то, что ей очень трудно управлять. Думаю, мы в целом оказываемся в невыгодном положении, когда становится холодно – но мне все равно кажется, что я плохо справился в этот уик-энд. Это один из моих сильнейших сезонов в «Ф-1», но в этот уик-энд я выступил не на должном уровне и беру за это ответственность. Допущенная в третьем сегменте ошибка отправила нас стартовать позади болидов, которые уступали нам с точки зрения общего темпа, но были быстры на прямых. Из-за этого было очень трудно обгонять. Так что я провел всю гонку в трафике, будучи больше пассажиром. Я не смог отыграть позиции, которые упустил в квалификации. Будет сложно [повторить хорошую концовку прошлого сезона]. Ситуация не такая же: в прошлом году у нас было обновление днища в Монце, которое позволило сделать значительный шаг вперед. В этом же у нас такого нет, поэтому не думаю, что мы можем надеяться на что-то лучшее», – сказал Леклер.
