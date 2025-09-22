Сайнс ответил на вопрос о бесподиумной серии Хэмилтона

Испанский пилот Карлос Сайнс быстрее своего сменщика в Ferrari Льюиса Хэмилтона оказался на подиуме. Новичок Williams финишировал третьим на Гран При Азербайджана.

На пресс-конференции по окончании этапа в Баку журналисты спросили Сайнса о том, как он себя чувствует, оказавшись в призовой тройке раньше пилота, занявшего его место в Скудерии.

«Как дела у других пилотов, меня не касается. Самое главное, что я и Williams впервые получили шанс побороться за подиум и сполна им воспользовались», – приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы 1.

Хэмилтон, напомним, за первые 17 гонок в Ferrari лишь трижды заехал в топ-5 – он был четвертым в Имоле, Шпильберге и Сильверстоуне. В Баку британец занял восьмое место.