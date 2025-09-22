Mercedes обогнал Ferrari в Кубке конструкторов

Борьба за 2-е место в командном зачете «Ф-1» обострилась.

После неудачного Гран-при Азербайджана «Феррари» пропустила «Мерседес» на вторую строчку в Кубке конструкторов.

Льюис Хэмилтон финишировал восьмым в Баку, Шарль Леклер – девятым, в то время как Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли стали вторым и четвертым.

Немецкая команда набрала 290 очков в 2025 году, Скудерия – 286.

Макс Ферстаппен выиграл две последние гонки, «Ред Булл» заработал 78 очков за последние три этапа – на 52 больше, чем «Феррари». Успехи позволили австрийцам существенно сократить отставание от соперников – на счету команды 272 балла.