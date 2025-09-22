Кристиан Хорнер официально покинул Red Bull

Британский функционер в сфере автогонок Кристиан Хорнер официально покинул команду «Ред Булл» после того, как стороны достигли финансового соглашения о выходе более чем через два месяца после того, как он был отстранён от оперативных обязанностей. Финансовое соглашение было достигнуто на сумму $100 млн. Об этом сообщает Planet F1.

© Чемпионат.com

Хорнер возглавлял «Ред Булл» с 2005 года, выиграв восемь чемпионатов пилотов и шесть Кубков конструкторов. После Гран-при Великобритании он был отстранён от должностей генерального директора и руководителя команды. С июля 2025 года французский спортивный менеджер, администратор и инженер Лоран Мекис занимает должность руководителя команды и генерального директора «Ред Булл».