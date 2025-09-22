Оруджев назвал самую грубую ошибку Пиастри на гран-при Азербайджана

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана. По его словам, ключевая ошибка австралийца произошла на старте гонки.

