Вольф оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом в 2025 году

Руководитель Mercedes Тото Вольф поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена в борьбе за титул в 2025 году. По словам австрийца, пилот Red Bull может переломить ситуацию в чемпионате.

Австриец отметил, что Ферстаппен вновь набрал темп, а машина Red Bull находится в хорошей форме. Вольф также напомнил, что ситуация может быстро измениться – как это произошло после аварии Оскара Пиастри в Баку.

«Всегда нужно помнить, на что он способен, – подчеркнул Вольф, общаясь с журналистами во время уик-энда в Азербайджане. – Я думаю, всегда нужно стоять твердо на земле и не зазнаваться. У него хорошая серия, машина быстрая. Макс Ферстаппен – это всегда угроза. Сейчас это снова реально. Но отрыв в 50 с лишним очков, или что там, 69? Это много. Все должно сложиться в его пользу. Но достаточно одного схода у лидера и победы Макса – и ситуация может резко измениться».

Сам Ферстаппен заявил, что не зацикливается на чемпионской гонке. По его словам, он предпочитает думать о каждом этапе отдельно и просто набирать максимум возможных очков.