Ферстаппена назвали гением

Бывший пилот Формулы 1 и чемпион мира Жак Вильнёв считает, что Макс Ферстаппен способен завоевать титул в сезоне 2025 года – и это станет его величайшим достижением.

Победа на Гран При Азербайджана стала для Ферстаппена второй подряд – неделей ранее он выиграл Гран При Италии в Монце. Эти успехи позволили ему вернуться в чемпионскую гонку: отставание от лидера сезона теперь составляет 69 очков при семи этапах до конца.