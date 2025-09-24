Ферстаппена назвали гением

Жак Вильнёв: Ферстаппен – гений, и он может выиграть чемпионат
Бывший пилот Формулы 1 и чемпион мира Жак Вильнёв считает, что Макс Ферстаппен способен завоевать титул в сезоне 2025 года – и это станет его величайшим достижением.
Победа на Гран При Азербайджана стала для Ферстаппена второй подряд – неделей ранее он выиграл Гран При Италии в Монце. Эти успехи позволили ему вернуться в чемпионскую гонку: отставание от лидера сезона теперь составляет 69 очков при семи этапах до конца.
«Ферстаппен – гений. Он пилотирует так, как и полагается чемпиону мира, – отметил Вильнёв, комментируя последние выступления голландца. – Он может выиграть чемпионат. Он всего в трёх гонках от лидерства – и это не так много, как кажется. Если Макс выиграет чемпионат в этом году, это будет его величайшее достижение. Этот сезон выделяется на фоне остальных: изначально у Red Bull не должно было быть шансов. Но он доказывает, что без сомнений является лучшим гонщиком своего поколения Единственная моя тревога – Сингапур. Даже в лучшие годы Red Bull здесь традиционно испытывала проблемы. Но в Зандворте они выглядели совсем неплохо. Этот сезон вообще полон сюрпризов: команды, от которых ждёшь скорости, оказываются не у дел, и наоборот. Это потрясающе».
