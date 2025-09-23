Жак Вильнёв назвал новичка Ф-1, который произвёл на него впечатление

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв лестно высказался в адрес новичка Ф-1, выступающего за швейцарский коллектив «Кик-Заубер», бразильца Габриэла Бортолето, отметив, что он произвёл на него впечатление.

«Новичок, который произвёл на меня сейчас впечатление, — это Габриэл Бортолето. Он начал сезон довольно конкурентоспособно, а затем сделал шаг назад и взял время, чтобы улучшить свои навыки, понаблюдать за Хюлькенбергом. С каждой гонкой он делает небольшой шаг вперёд, прогрессирует, будучи состредоточенным. Поэтому мне интересно, как далеко он зайдёт», — приводит слова Вильнёва издание FormulaPassion.