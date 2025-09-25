Шумахер дал совет Хэмилтону и Ferrari

Экс-пилот Формулы 1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер считает, что для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оптимальным вариантом было бы прекратить сотрудничества с Ferrari по окончании сезона-2025, поскольку у британца не складывается взаимодействие с итальянским коллективо.

