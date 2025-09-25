Шумахер дал совет Хэмилтону и Ferrari

«Лучше разойтись в конце года»: Ральф Шумахер дал совет Льюису Хэмилтону и Ferrari
Экс-пилот Формулы 1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер считает, что для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оптимальным вариантом было бы прекратить сотрудничества с Ferrari по окончании сезона-2025, поскольку у британца не складывается взаимодействие с итальянским коллективо.
«Они, Льюис и Ferrari, плохо относятся друг к другу. Кроме того, Хэмилтону критикует команду. Я скептически отношусь к этому союзу. А потом, вспомните ещё и то, что они не смогли обменяться с Шарлем Леклером перед финишем Гран При Азербайджана. Ferrari должна складно работать внутри, иначе её разорвen противодействующие силы. Им просто нужно говорить друг с другом открыто. Необходимо определить границы и ожидания. Если Льюис больше не будет доверять команде, и наоборот, то будет очень жаль. Потому что, если недоверие усилится, лучше оставить этот союз в прошлом и разойтись в конце года», — заявил Ральф Шумахер в интервью Sky Germany.