Тото Вольф объяснил характер встреч с Ферстаппеном летом

Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, что его встречи с Максом Ферстаппеном летом носили скорее личный, чем спортивный характер.

В преддверии летнего перерыва слухи о возможном переходе голландца в Mercedes усилил Джордж Расселл, у которого пока нет контракта на 2026 год. Он намекнул, что переговоры команды с четырёхкратным чемпионом влияют на его собственное положение. Однако уже на Гран При Венгрии Ферстаппен публично подтвердил, что останется в Red Bull в 2026-м.

Комментируя ситуацию, менеджер голландца Раймонд Вермюлен в редком интервью De Telegraaf заявил:

«Теперь это позади, но процесс всегда продолжается. В паддоке все разговаривают со всеми, независимо от того, хорошие времена или сложные. Перед летним перерывом стало ясно, что мы остаёмся с Red Bull. Я думаю, это правильное решение. 2026 год будет очень важным, именно он определит, где будет будущее Макса в Формуле 1».

На фоне этих заявлений Вольфу задали вопрос о его контактах с Ферстаппеном, на что австриец ответил: