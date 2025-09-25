Марк Уэббер высказался о провальном уик-энде Оскара Пиастри

Бывший гонщик Red Bull Racing Роберт Дорнбос рассказал о сообщении, которое получил от менеджера Оскара Пиастри Марка Уэббера после Гран При Азербайджана.

© autosport.com.ru

Пиастри за время своей короткой, но впечатляющей карьеры в Формуле 1 зарекомендовал себя как хладнокровный и собранный гонщик. Однако в Баку лидер чемпионата допустил серию нетипичных для себя ошибок.

Сначала в квалификации он стал причиной одного из шести красных флагов: врезавшись в барьер в третьем сегменте, австралиец оказался лишь девятым на старте. Гонка для Пиастри сложилась ещё хуже: после фальстарта он ещё раз попал в аварию на первом круге.