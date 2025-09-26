Хэмилтон поделился тревожными новостями о состоянии своего пса

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился тревожными новостями о состоянии здоровья своего бульдога Роско. Пилот Ferrari сообщил в социальных сетях, что его питомец впал в кому после остановки сердца.

12-летний Роско давно стал частью паддока Формулы 1 и часто сопровождал британца на гонках. Ранее он уже сталкивался с проблемами дыхания, а также был переведён на веганский рацион.

«Роско снова подхватил пневмонию и с трудом дышал, – написал Льюис. – Его отвезли в клинику и ввели седативные препараты для обследования, но во время процедуры сердце остановилось. Врачам удалось вернуть пульс, сейчас он находится в коме. Мы не знаем, сможет ли он очнуться. Завтра врачи попробуют его разбудить. Я рядом с ним и благодарю всех за поддержку и молитвы».

Хэмилтон должен был принять участие в шинных тестах 2026 года вместе с Шарлем Леклером, однако команда объявила, что его заменит резервный пилот Чжоу Гуаньюй. Китайский пилот выйдет на трассу за рулём SF-25. Для Pirelli тесты в Муджелло станут этапом подготовки к масштабным изменениям в регламенте 2026 года, когда будут введены новые размеры шин и другие технические нововведения.