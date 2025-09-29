Йос Ферстаппен завоевал первый чемпионский титул с 2008 года

Отец действующего чемпиона мира Ф1 Макса Ферстаппена Йос Ферстапппен выиграл чемпионат Бельгии по ралли 2025 года. Его триумф совпал с дебютным выступлением Макса в серии GT3 на Нюрбургринге в субботу, где он также уверенно одержал победу.

Суббота принесла двойную радость семье Ферстаппенов. Так, Ферстаппен-старший вместе с штурманом Рено Жамулем финишировал третьим на East Belgian Rally, предпоследнем этапе сезона. Этот результат сделал голландца недосягаемым для ближайшего соперника Шерена Седрика.

Для 53-летнего пилота это первый титул с 2008 года, когда он выиграл LMP2 в серии «Ле-Ман» – предшественнице современного чемпионата мира по гонкам на выносливость.