Йос Ферстаппен завоевал первый чемпионский титул с 2008 года

Йос Ферстаппен завоевал первый чемпионский титул со времен 2008 года
Отец действующего чемпиона мира Ф1 Макса Ферстаппена Йос Ферстапппен выиграл чемпионат Бельгии по ралли 2025 года. Его триумф совпал с дебютным выступлением Макса в серии GT3 на Нюрбургринге в субботу, где он также уверенно одержал победу.
Суббота принесла двойную радость семье Ферстаппенов. Так, Ферстаппен-старший вместе с штурманом Рено Жамулем финишировал третьим на East Belgian Rally, предпоследнем этапе сезона. Этот результат сделал голландца недосягаемым для ближайшего соперника Шерена Седрика.
Для 53-летнего пилота это первый титул с 2008 года, когда он выиграл LMP2 в серии «Ле-Ман» – предшественнице современного чемпионата мира по гонкам на выносливость.
«Мы очень рады, – прокомментировал результат Ферстаппен-старший. – Этот этап не был самым интересным, так как мы действовали осторожно с выбором шин. В итоге у нас были правильные шины, и мы смогли ехать быстрее, но на финальном этапе действовали спокойно. Главная цель была – обеспечить чемпионство. Вы всегда стараетесь быть максимально подготовленными и окружить себя правильными людьми. Рено, конечно, играет важную роль во всём этом. Нам нравится работать вместе и бороться в первых рядах. Удовольствие от гонок есть, и результаты следуют за этим. Мы конкурентоспособны, что делает участие ещё более приятным».
