Гонщик NASCAR проехал по стене на скорости 320 километров в час

Американский профессиональный гонщик Зейн Смит проехал по стене на скорости 320 километров в час во время гонки NASCAR. Об этом сообщает Nascar.com.

В воскресенье, 28 сентября, гонки NASCAR прошли на трассе Канзас-Спидвей. В дополнительное время «всё пошло не так», отмечает Nascar.com. Гонщик Джон Хантер Немечек на Toyota Camry врезался в заднюю левую часть Ford Mustang Смита на входе в третий поворот.

Затем Немечек «вытолкнул» Смита на трассу, а сам врезался в стену. Смит проехал по ограждению фактически лежа на двери авто. Смит самостоятельно выбрался из машины, врачи осмотрели его и отпустили.

Смит финишировал 31-м, отстав на семь кругов после двух финишей в овертайме. Немечек занял 32-е место.