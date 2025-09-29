Ферстаппен признан «Гонщиком дня» после дебюта на Нюрбургринге

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен получил дополнительное признание после впечатляющего выступления на Нюрбургринге в паре с Крисом Лулхэмом, завоевав награду «Гонщик дня».

Экипаж Emil Frey Racing на Ferrari 296 GT3 под номером 31 принял участие в девятом этапе серии NLS – чемпионата по гонкам на выносливость, проводимого исключительно на «Северной петле». Для Ферстаппена это стало дебютом в соревнованиях GT.

Голландец уверенно адаптировался к новой технике: обеспечил себе третью позицию на старте, а затем уже в первом повороте четырёхчасовой гонки вышел в лидеры, обогнав соперников по внешней траектории. На протяжении первых двух часов он удерживал первую позицию, увеличив преимущество до 62 секунд, прежде чем передать машину Лулхэму.

Британец без проблем довёл гонку до победы, несмотря на потерю времени в медленных зонах, и пересёк финишную черту с отрывом в 20 секунд. Организаторы и диктор признали Ферстаппена «Гонщиком дня», отметив его безупречное выступление на легендарной трассе. По словам ведущего, выбор в пользу Макса был очевидным.