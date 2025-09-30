Штайнер назвал самую большую проблему перехода Хэмилтона в Ferrari

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер связал сложности, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон в «Феррари», с чрезмерными ожиданиями вокруг перехода британца в команду из Маранелло.

