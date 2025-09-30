Джордж Рассел может отказаться от услуг Тото Вольфа

Британский пилот Формулы 1 Джордж Рассел, который выступает за заводскую команду Mercedes-AMG, не может окончательно согласовать новый контракт с коллективом и рассматривает возможность найма нового менеджера, отстаивающего его интересы.

На сегодняшний день менеджером гонщика является Тото Вольф, который одновременно возглавляет и команду Mercedes-AMG, что осложняет ведение переговоров о новом соглашении. По информации Autosport Web, Рассел пришёл к пониманию того, что собственный менеджер позволит более эффективно отстаивать интересы спортсмена и в том числе вести переговоры с другими командами.

Отмечается, что Джордж хочет получить гарантии в своем новом соглашении, которые автоматически дадут ему право на продление контракта, если он опередит Андреа Кими Антонелли с определённым отрывом. Британец хочет обезопасить свою карьеру на случай, если Mercedes-AMG решит нанять голландского чемпиона Макса Ферстаппена из Red Bull/

Напомним, действующий контракт Mercedes-AMG и Джорджа Рассела рассчитан до конца 2026 года. Пока ни немецкая команда, ни британский гонщик о продлении соглашения не заявляли.