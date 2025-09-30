Владелец Red Bull намерен выкупить Албона у Williams

Мажоритарный владелец Red Bull GmbH Чалерм Ювидья, которому принадлежит 51% акций компании, рассчитывает вернуть в программу Red Bull своего соотечественника Алекса Албона, который сейчас выступает за Williams.

© autosport.com.ru

По информации Motorsport Italia, бизнесмен настолько заинтересован в возвращении Албона, что готов не просто согласовать эту сделку, но и из личных средств оплатить неустойку за досрочное расторжение контракта Алекса с британской командой. Соглашение действует до конца 2027 года, поэтому пока пилот остаётся связан контрактными обязательствами.

Напомним, ранее корреспондент официального сайта Формулы 1 Лоуренс Барретто сообщил, ссылаясь на собственные источники, что в межсезонье Red Bull предпринял попытку вернуть в программу Алекса Албона. Тайский пилот, который был пилотом программы Red Bull с 2019 по 2021 годы, в итоге отказался и предпочёл остаться с Williams.

При этом сам гонщик не планирует возвращаться в Red Bull, поскольку ему не хочется вновь ввязываться в изнурительное внутрикомандное сражение с голландцем Максом Ферстаппеном, а также у Алекса Албона есть сомнения в перспективах нового силового агрегата Ford, тогда как Williams продолжит использовать моторы Mercedes-AMG.