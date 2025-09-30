Штайнер дал совет McLaren на фоне двух подряд побед Ферстаппена в гран-при

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер посоветовал «Макларену» изменить свой подход и сделать ставку на одного из пилотов в борьбе за титул чемпиона мира из-за растущей угрозы со стороны Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Ранее нидерландец выиграл Гран-при Италии и Азербайджана.

