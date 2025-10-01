Издание Racingnews365 объяснило проблемы Ferrari с болидом в этом сезоне «Ф-1»

Издание Racingnews365 поделилось мнением о сложностях с болидом, с которыми в нынешнем сезоне Формулы-1 столкнулась итальянская команда «Феррари».

По сведениям издания, ссылающегося на инсайдерские данные, проблема заключается не в том, что «Феррари» не имеет возможности улучшить SF-25 через корректировку настроек, а в нечувствительности болида к изменению настроек. Сообщается, что в качестве основного решения проблемы стала новая версия задней подвески, направленная на снижение аэродинамической чувствительности к изменению дорожного просвета.

Портал отмечает, что новая подвеска позволила добиться стабильности: SF-25 демонстрирует более линейную аэродинамику и меньше зависит от изменений клиренса. Но есть обратная сторона: машина стала менее отзывчивой к настройкам. Если базовые настройки в симуляторе совпадают с условиями на трассе, автомобиль показывает хороший темп. Однако при изменении температуры или сцепления с асфальтом адаптация становится проблемной, и SF-25 не успевает подстраиваться под эволюцию трассы на протяжении уикенда.