Грязин выступит на этапе чемпионата Европы по ралли в Хорватии

Российский раллист Николай Грязин проведёт второй свой этап в чемпионате Европы по ралли в 2025 году. Спортсмен примет участие в финальной гонке сезона в Хорватии.

© autosport.com.ru

«Мы рады вернуться в Хорватию. Это ралли, которое нам очень нравится: технически сложная гонка с отличными спецучастками и невероятной поддержкой болельщиков. Наша цель — удержать темп и продолжать лидировать», — заявил Николай Грязин.

Пилот поедет в составе команды Movisport на хэтчбеке Skoda Fabia RS Rally2.

В 2025 году Грязин провёл в чемпионате Европы по ралли только одну гонку — вместе со своим постоянным штурманом Константином Александровым спортсмен стартовал на Ралли Сиерра Морено в Испании, которое открывало сезон. Тот этап экипаж уверенно выиграл и нацелен повторить этот результат сейчас.

Напомним, в составе команды J2X Racing Николай Грязин выиграл первую гонку ERC в 2025 году, а также стал победителем в категории WRC2, когда Хорватия в последний раз принимала чемпионат мира по ралли WRC в 2024 году.