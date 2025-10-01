Читатели «Чемпионата» определили самый яркий момент сезона RDS GP – 2025

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с Российской Дрифт Серией провели спецпроект, где читатели на протяжении сезона определяли самый яркий момент каждого этапа RDS GP, а после финала на автодроме Moscow Raceway выбрали лучший момент всего чемпионата.

Победителем в голосовании стал новобранец LUKOIL Racing Drift Team Данила Воробьёв с его квалификацией на 6 этапе RDS GP. На автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пилот выдал проезд на 95 баллов и занял второе место, что стало его лучшим квалификационным результатом в дебютном сезоне.

Выбраться из Топ-32 Данила на 6 этапе не смог – в парных заездах он уступил чемпиону RDS GP 2024 года Артёму Шабанову из команды TimeUp. Однако поражение от обладателя титула для дебютанта турнира зазорным не считается, учитывая, что юниор команды LUKOIL Racing Drift Team отлично проявил себя по ходу всего сезона-2025.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Российская Дрифт Серия с каждым годом всё больше интересует и приковывает внимание читателей – и наш совместный проект, который мы реализуем вместе уже на протяжении нескольких лет, отличное тому подтверждение. Мы в “Чемпионате” стараемся не просто рассказывать об этом захватывающем виде автоспорта, но также заинтересовать и привлекать новую аудиторию, погружая её в контекст каждого этапа. Благодаря активному участию читателей мы отмечаем не только лучшие моменты одного из самых сильных и престижных чемпионатов в мире, но, как в случае с Данилой, открываем молодых и будущих звёзд российского дрифта».

Данила Воробьёв, пилот команды LUKOIL Racing Drift Team:

«Спасибо дорогим подписчикам, которые поддержали нас. Действительно, квалификация на "Игоре" выдалась неплохой. Мы до последнего лидировали, пока Аркадий Петрович Цареградцев не выехал, так что заняли второе место. По мокрому себя машина ощущала очень хорошо весь сезон. А так как у нас сезон сложился в целом почти весь дождевой, поэтому удалось неплохо себя показать. Спасибо большое всем болельщикам! Готовимся к следующему сезону и ставим цели только выше».

«Чемпионат» наградил Данилу Воробьёва памятным призом на торжественной церемонии, которая была посвящена успешному завершению сезона.