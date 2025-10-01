Глава Cadillac в Формуле 1 обозначил цели команды на дебютный сезон
Глава заводской команды Cadillac в Формуле 1 Грэм Лоудон рассказал о целях команды на предстоящий сезон 2026 года, который будет дебютным для американского коллектива в чемпионате мира.
«Есть две вещи, которые сделали бы меня очень счастливым: уважение других команд, которые признают, что мы настоящая команда, что мы хорошо справляемся со своей работой, и что мы будем делать всё хорошо, ничего не оставлять на волю случая, не оставлять результаты «на потом», избегать ошибок и быть готовыми. Если мы сможем это сделать, то я буду счастлив. И тогда, очевидно, Мельбурн станет не конечной точкой, а отправной точкой. Мы хотим расти больше, чем кто-либо другой, потому что наши амбиции безграничны, и у нас есть для этого ресурсы. Не знаю, когда мы будем конкурентоспособны. И это не расплывчатый ответ: это из уважения к спорту. Даже руководители команд часто ошибаются в своих прогнозах. Поэтому мы просто концентрируемся на том, чтобы хорошо выполнять свою работу, радовать владельцев, завоёвывать болельщиков и заботиться о каждой детали. Остальное приложится», — заявил Грэм Лоудон AutoRacer.