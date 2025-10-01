Марко оценил шансы Ферстаппена на чемпионство

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что по-прежнему не исключает победы четырехкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«С победой в Баку надежда возродилась», — приводит слова Марко издание oe24.

Напомним, после 17 из 24 этапов Ферстаппен располагается на третьей строчке в личном зачете пилотов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 299.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 212.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 165.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 121.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78.

8. Александер Албон («Уильямс») — 70.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.