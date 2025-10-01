Тото Вольф прокомментировал слухи о переходе Кими Антонелли

Руководитель Mercedes Тото Вольф опроверг слухи о том, что Кими Антонелли перейдёт в Williams или Alpine в сезоне 2026 года, назвав эти домыслы бредом. Немецкая команда ещё не подтвердила состав пилотов на следующий год. Действующие контракты Антонелли и его напарника Джорджа Расселла истекают в конце сезона.

Из-за нестабильной формы молодого итальянца появились слухи о том, что его карьера в Серебряных стрелах подходит к концу. Считается, что Mercedes и Williams могут поменяться пилотами на следующий год: Антонелли станет партнёром Алекса Албона, а Карлос Сайнс снова попадёт в топ-команду.

По другим слухам, второй вариант для Антонелли — Alpine. Флавио Бриаторе выбирает пилота на 2026 год между Франко Колапинто и Джеком Дуэном. Они оба показали слабые результаты в текущем сезоне, поэтому Антонелли мог бы быть дополнительным вариантом.