Алонсо — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Сингапура
В Сингапуре, на Городской трассе Марина Бей, завершилась первая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая свободная практика
1. Феранандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.116
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.150
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.276
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.364
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.365
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.582
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.639
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.696
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.744
10. Эстебан Окон («Хаас») +1.012
11. Джордж Рассел («Мерседес») +1.023
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.199
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.262
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.283
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.345
16. Оливер Берман («Хаас») +1.422
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.495
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.918
19. Франко Колапинто («Альпин») +2.208
20. Алекс Албон («Уильямс»)