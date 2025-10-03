Алонсо — лучший по итогам первой тренировки гран-при Сингапура

В Сингапуре, на Городской трассе Марина Бей, завершилась первая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая свободная практика

1. Феранандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.116

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.150

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.276

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.364

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.365

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.582

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.639

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.696

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.744

10. Эстебан Окон («Хаас») +1.012

11. Джордж Рассел («Мерседес») +1.023

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.199

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.262

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.283

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.345

16. Оливер Берман («Хаас») +1.422

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.495

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.918

19. Франко Колапинто («Альпин») +2.208

20. Алекс Албон («Уильямс»)