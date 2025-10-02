Cadillac подписал контракт с тремя новыми пилотами

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. Накануне Гран При Нидерландов коллектив официально объявил имена пилотов, которые будут представлять заводскую команду американского автопроизводителя в серии — ими стали Валттери Боттас и Серхио Перес.

Финн пока работает с Mercedes-AMG, с которой у спортсмена есть действующий контракт до конца сезона-2025, а вот мексиканец уже начал взаимодействие с новой командой. Сам же Cadillac анонсировал ещё трёх новых пилотов — гонщиками по развитию команды стали бразилец Пьетро Фиттипальди и француз Симон Пажно, пилотом симулятора оказался ирландец Чарли Иствуд.

«Оптимизация технической стороны автомобиля и налаживание отношений с людьми на заводе — моя страсть с тех пор, как я начал гоняться. Мне очень нравится общаться с инженерами, разрабатывать симулятор и делать его максимально реалистичным. Эта работа даёт мне ощущение полезности и опыта, которого мне не хватало после аварии. Моя роль и цель — сделать симулятор максимально приближенным к реальности и заложить основу для автомобиля. Я хочу помочь Cadillac максимально приблизиться к реальности», — заявил экс-пилот IndyCar Симон Пажно.

«Я очень горжусь, что наконец-то присоединился к команде Cadillac в Формуле 1! Мы вместе работали над разработкой болида Формулы 1 2026 года. Вместе с товарищами по команде мы проводили обширные испытания на симуляторах и моделирование гоночного уик-энда, готовясь к следующему сезону. Для меня большая честь внести свой вклад в проект такого масштаба и стать частью такого культового бренда, как Cadillac», — отметил бывший резервист Haas в Формуле 1 Пьетро Фиттипальди.