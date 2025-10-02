McLaren расторг контракт с участником молодежной программы Данном

«Макларен» расторг контракт с участником молодёжной программы Алексом Данном
Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о расторжении контракта с участником молодёжной программы ирландцем Алексом Данном.
«Было приятно работать с Алексом в течение последнего года и вносить вклад в его успех и развитие как гонщика в рамках Программы развития пилотов «Макларена». Алекс будет немедленно освобождён от обязательств. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.
Алексу Данну 19 лет. Ирландец является участником чемпионатов Формулы-3 и Формулы-2. Становился победителем британской Фомулы-4.