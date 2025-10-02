Леклер не верит в титул Ферстаппена.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает маловероятным сценарий, при котором Максу Ферстаппену удастся отыграться в оставшихся гонках сезона и победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за чемпионский титул.
«Я бы сказал, что шансы Макса – 20 процентов. Отставание в общем зачете остается значительным, а также мне кажется, что последние гонки проходили на трассах с низким уровнем прижимной силы, где «Ред Булл» очень силен. Лично я жду, что в Сингапуре, как и на большинстве трасс, где пройдут оставшиеся гонки, «Макларен» сможет вернуть себе тот темп, который команда демонстрировала ранее в этом сезоне. Так что титул Макса кажется мне маловероятным. Тем не менее, не стоит загадывать наперед. Очевидно, что обновления, которые в «Ред Булл» подготовили к этапу в Монце, сработали очень хорошо. Другой вопрос, насколько эффективно они будут работать на трассах с высоким уровнем прижимной силы. Не думаю, что этого хватит для победы над «Маклареном», – рассказал Леклер.
Джокович о guilty pleasure: «Я сладкоежка. У меня страсть к мороженому»
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й
«Флорида» подписала контракт с Микколой на 8 лет и 40 млн долларов. Договор с 29-летним защитником вступит в силу летом 2026-го
Джокович о guilty pleasure: «Я сладкоежка. У меня страсть к мороженому»
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й
«Флорида» подписала контракт с Микколой на 8 лет и 40 млн долларов. Договор с 29-летним защитником вступит в силу летом 2026-го