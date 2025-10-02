Леклер не верит в титул Ферстаппена.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает маловероятным сценарий, при котором Максу Ферстаппену удастся отыграться в оставшихся гонках сезона и победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за чемпионский титул.