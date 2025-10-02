Ферстаппен рассказал, о разнице между Нордшляйфе на симуляторе и в реальности

На встрече с журналистами перед началом этапа в Сингапуре действующий и четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от дебюта в гонках на Нордшляйфе в прошлые выходные.

