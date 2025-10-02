Макс Ферстаппен рассказал, о разнице между Нордшляйфе на симуляторе и в реальности
На встрече с журналистами перед началом этапа в Сингапуре действующий и четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от дебюта в гонках на Нордшляйфе в прошлые выходные.
«Да, это было весело. Я давно готовился к этому событию и не зря. За эти два дня я поехал и на мокрой, и на сухой трассе, получил новый опыт и незабываемые эмоции. Победа стала приятным бонусом к этому приключению. Стал ли я лучше как гонщик? Я много лет тренировался на симуляторе на Нордшляйфе, и разница с реальной гонкой оказалась не такой уж большой. Но все понравилось. Конечно, мне хочется вернуться на эту трассу в будущем. Но пока не знаю, сколько гонок смогу провести в следующем году. Если появится возможность, я с радостью приму этот вызов, особенно если в Формуле 1 все будет нормально», – цитирует Ферстаппена британский Autosport.