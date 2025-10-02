Названы главные фавориты Лиги чемпионов по версии Goal

«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й
«ПСЖ» стал главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.
Парижский клуб поднялся на 1-е место в рейтинге претендентов на победу в турнире после 2-го тура общего этапа.
Топ-15 выглядит так:
1. «ПСЖ»;
2. «Арсенал»;
3. «Бавария»;
4. «Барселона»;
5. «Реал»;
6. «Ливерпуль»;
7. «Интер»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Челси»;
10. «Наполи»;
11. «Атлетико»;
12. «Тоттенхэм»;
13. «Боруссия» Дортмунд;
14. «Ювентус»;
15. «Ньюкасл».
«Карабах» занял 20-ю строчку, «Монако» – 21-ю, «Байер» – 27-ю, «Бенфика» – 31-ю, «Кайрат» – 36-ю.
