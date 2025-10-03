McLaren потребовал от испанского пилота вернуть 21 млн долларов

Многократный чемпион американской гоночной серии IndyCar испанец Алекс Палоу, который ранее входил в фирменную программу подготовки молодых пилотов McLaren Driver Development Programme, должен вернуть британскому коллективу 21 млн долларов США. Такое требование McLaren озвучил в Высоком суде Лондона, где идут слушания по конфликту пилота и команды в котором испанец дал согласие выступать за McLaren с 2024 года, но в итоге решил остаться с Chip Ganassi Racing.

Компания McLaren Racing и команда Arrow McLaren в IndyCar подали судебные иски против Алекса Палоу и Chip Ganassi Racing. Испанский гонщик отказался выступать за британский коллектив в американской формульной серии, несмотря на контракт и то, что McLaren оплатила его тесты в Формуле 1 и подготовку к переходу в свой коллектив.

Как сообщает The Wiltshire Gazette and Herald, в числе прочего McLaren требует возмещения более 7,2 млн млн долларов США в связи с пересмотром спонсорского соглашения с IT-компанией NTT Data Americas после ухода Палоу, а также более 6,8 млн долларов США, которые, по заявлению компании, компания потеряет в виде других спонсорских доходов. Команда также требует возмещения более 1,3 млн долларов США в виде дополнительных зарплат, выплаченных другим гонщикам трёх автомобилей IndyCar после ухода Алекса, включая Пато О’Уорда, а также возврата бонуса за подписание контракта в размере 400 000 долларов США и других сумм.

Адвокат испанца Ник де Марко заявляет, что у его клиента произошло «крушение надежд и ожиданий» относительно места в Формуле 1, что привело к «краху доверия к McLaren». Де Марко заявил, что пересмотр соглашения с NTT был «далеко не таким плохим», как утверждалось, и что в соглашении «нет абсолютно ничего», что обусловливало бы его участие в гонках McLaren. Он также заявил, что заявления о том, что команда потеряла миллионы на других спонсорских контрактах, «полностью ложны» и «полностью преувеличены», что повышение зарплат гонщиков не было прямым результатом ухода Алекса Палоу, и что его клиент не обязан выплачивать бонус за подписание контракта. Адвокат подчеркнул, что один из пилотов, нанятых McLaren, 20-летний Нолан Сигел, сын американского венчурного капиталиста, платил за участие в гонках команды, что, по словам адвоката, может компенсировать заявленные убытки.