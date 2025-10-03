Льюис Хэмилтон о недопонимании с Леклером в Баку: «Поговорил с Шарлем. Такого больше не произойдет»
Хэмилтон обсудил с Леклером инцидент в Баку.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что обсудил с напарником Шарлем Леклером недопонимание на Гран-при Азербайджана.
В Баку Хэмилтон получил приказ вернуть монегаску позицию. Перед финишем британец замедлился, но недостаточно сильно, из-за чего сохранил место впереди.
«Я поговорил с Шарлем. Все в порядке. Разговор прошел отлично, и да, мы поработали над процессом коммуникации, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет. И этого больше не произойдет», – сказал Хэмилтон.
Рябыкин о матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Встретятся команды, которые играют в агрессивный хоккей. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры»
Льюис Хэмилтон о недопонимании с Леклером в Баку: «Поговорил с Шарлем. Такого больше не произойдет»
Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ»
Рябыкин о матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Встретятся команды, которые играют в агрессивный хоккей. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры»
Льюис Хэмилтон о недопонимании с Леклером в Баку: «Поговорил с Шарлем. Такого больше не произойдет»
Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ»