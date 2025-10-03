Red Bull Racing привезла обновления на Гран При Сингапура

Команда Red Bull Racing выпустила ещё одно обновление на Гран При Сингапура. Два этапа назад в Монце австрийская команда установила новое днище, после чего Макс Ферстаппен одержал две победы подряд.

© autosport.com.ru

«Быки» представили новое переднее антикрыло с увеличенным углом атаки. Это обновление должно принести значительную пользу на трассе с высокой прижимной силой.

На болиде также установлен новый кожух двигателя с увеличенным "жабрами" для повышения эффективности охлаждения, что важно, учитывая высокие температуры в Сингапуре.

Также Mercedes изменила форму закрылка переднего крыла, который снижает нагрузку, позволяя добиться надлежащего баланса машины на трассе. У McLaren и Ferrari в этом уик-энде нет обновлений.