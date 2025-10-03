Леклер высказался о ситуации с контрактом Расселла

Леклер оценил загруженность пилотов «Ф-1».

Пилот «Феррари» объяснил, почему понимает требования Джорджа Расселла к «Мерседесу».

Британец пока не подписал с командой новый контракт, поскольку хочет сократить количество часов, которые должен выделять для участия в спонсорских и маркетинговых мероприятиях.