Леклер объяснил столкновение с Норрисом во второй тренировке в Сингапуре

Гонщик Ferrari Шарль Леклер прокомментировал столкновение с Ландо Норрисом на пит-лейне во второй тренировке Гран При Сингапура.

© autosport.com.ru

«Произошла путаница из-за того, что оба пилота McLaren одновременно выехали из боксов. Вероятно, наш механик не ожидал, что они поедут так быстро, и поэтому не дал мне указание остановиться.

В таких ситуациях всегда полагаешься на команду, и иногда подобное случается. После красных флагов все спешили вернуться на трассу, чтобы проехать хотя бы несколько кругов до конца сессии. Сочетание нескольких факторов привело к этому инциденту. Я, конечно, не хотел столкнуться с Ландо, но иногда так бывает», – приводит слова Леклера пресс-служба Ferrari.

Источник: Пресс-служба Ferrari