Хэмилтон находится под расследование из-за нарушения в третьей практике ГП Сингапура

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», находится под расследованием стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за нарушение под красными флагами в третьей практике Гран-при Сингапура.

Сообщается, что стюарды рассматривают нарушение скоростного режима под действием красного флага, который был вызван новозеландцев Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз»), разбившим свой болид в седьмом повороте.

В районе 13:50 по московскому времени журналисты Sky Sports сообщили о том, что британец пришёл к стюардам для диалога, а вышел от них в 13:36.