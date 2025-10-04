Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о завоевании поул-позиции на Гран-при Сингапура.
«Здорово быть на поуле. Вчерашний день по разным причинам был сложным для нас, поэтому здорово вернуться и добиться такого результата. Завтра нас ждёт трудная с физической точки зрения гонка, но я знал, что у машины есть потенциал. Кроме того, Кими [Антонелли] отлично справляется весь уикенд. Многое смог понять благодаря его вчерашней работе. Очень рад быть на поуле. В прошлые годы Сингапур был ко мне не слишком добр, но в основном по моей собственной вине. Поул ещё ничего не гарантирует. Это, конечно, преимущество и мне хочется верить, что смогу удержать лидерство, однако Ферстаппен очень хорош в стартах и прорывах на внутреннюю траекторию», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.