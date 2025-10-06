«Тогда я, возможно, поверю…» Алексей Попов – о шансах Ферстаппена на титул в сезоне-2025

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов заявил, что готов поверить в борьбу Макса Ферстаппена за титул в концовке сезона, если и на следующем этапе, в Остине, Red Bull Racing сможет конкурировать с McLaren.

В минувшее воскресенье в Сингапуре действующий чемпион мира финишировал вторым. Причём третью гонку подряд он опередил обоих гонщиков McLaren, которые находятся впереди него в чемпионате.

«Машина Red Bull Racing оказалась быстра не только на трассах с маленькой прижимной силой, но и с максимальной, как в Сингапуре. Если и в Остине команда сможет на равных бороться с McLaren, тогда, возможно, я поверю, что Макс сможет начать догонять Пиастри и Норриса в чемпионате», – сказал Попов в видео в своём блоге.

За шесть этапов до конца сезона Ферстаппен уступает 63 очка Пиастри и 41 – Норрису.

Источник: Группа «Гаснут огни»

Личный зачет и Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Сингапура