Ферстаппен высказался о шансах на чемпионство в сезоне-2025

Четырехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признал, что вряд ли догонит Оскара Пиастри и Ландо Норриса в личном зачёте.

Финишировав вторым на Гран При Сингапура, пилот Red Bull Racing третью гонку подряд сократил отставание от соперников из McLaren. Пиастри он проигрывает 63 балла, Норрису – 41.