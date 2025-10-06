Ферстаппен высказался о шансах на чемпионство в сезоне-2025

Макс Ферстаппен не верит в чемпионство в сезоне-2025
Четырехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признал, что вряд ли догонит Оскара Пиастри и Ландо Норриса в личном зачёте.
Финишировав вторым на Гран При Сингапура, пилот Red Bull Racing третью гонку подряд сократил отставание от соперников из McLaren. Пиастри он проигрывает 63 балла, Норрису – 41.
«Для титула надо побеждать, доминировать. Сейчас это не так – по крайней мере не в Сингапуре. Я догоняю пилотов McLaren слишком медленно. Сегодня я должен был выиграть, но не удалось. Что есть, то есть. В предыдущей части сезона я потерял слишком много очков. Это вполне очевидно. Нужно концентрироваться на каждой отдельной гонке», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.