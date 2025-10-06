«Я не понимаю». Тото Вольф удивлен доминированию Рассела в Сингапуре

Команда Mercedes одержала вторую победу в сезоне-2025. Как и в Канаде в начале лета, Джордж Рассел стартовал с поула на Гран При Сингапура и лидировал всю дистанцию. Журналисты спросили главу «Серебряных стрел» Тото Вольфа о причинах столь прекрасной формы британского гонщика и команды.

«Каким образом нам удалось так выступить? Честно говоря, я и сам не понимаю. Трасса в Сингапуре никогда раньше не подходила машине Mercedes. Поэтому если бы мне перед началом этапа сказали, что мы будем доминировать, то я ни за что не поверил бы. Но с первой же тренировки у нас всё работало безупречно: шины и машина были эффективны, а Джордж пилотировал просто превосходно. По ходу гонки Рассел всю дистанцию контролировал отрыв и прибавлял, когда Макс начинал его догонять», – приводит слова Вольфа немецкий Motorsport-Total.

Источник: Motorsport-Total