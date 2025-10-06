Странное достижение установили на Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура впервые в истории завершился без сходов
Гран-при Сингапура 2025 года стал уникальной гонкой для городского автодрома «Марина-Бэй».
Заезд впервые завершился без сходов – все 20 пилотов доехали до финиша.
Кроме того, второй год подряд на трек не выезжает машина безопасности. Ранее сэйфти-кар появлялся в каждой гонке в Сингапуре.
Шестеркин – лучший вратарь НХЛ по опросу бывших голкиперов лиги и тренеров вратарей. Василевский делит второе место с Хеллибаком, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й, Сваймен – 8-й
Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
«Шанхай» подписал контракт с Маккеггом на год. У 33-летнего форварда 251 матч в НХЛ за карьеру
