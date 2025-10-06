Расселл ведет активные переговоры с новыми командами

Расселл не устраивают условия нового контракта.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл продолжает вести переговоры с немецкой командой по условиям нового контракта.

Нынешнее соглашение рассчитано до конца 2025 года, и стороны пока не смогли договориться.

По информации RacingNews365, Расселла пока не устраивают те условия, которые предлагают ему в «Мерседесе».

Помимо размера зарплаты, стороны не могут договориться по ряду других вопросов – в частности, Расселл хочет сократить количество дней в году, в которые он будет обязано участвовать в маркетинговых мероприятиях. В то время как в «Мерседесе» хотели бы, чтобы маркетинговых дней осталось 60.

Отмечается, что Расселл готов пойти навстречу «Мерседесу» и согласен даже на однолетний контракт, но при условии, что в соглашение будут включены опции автоматического продления. Например, если по итогам сезона он опередит своего напарника Андреа Кими Антонелли.

При этом обе стороны понимают, что рано или поздно им придется достичь компромисса – поскольку ни у команды, ни у самого гонщика нет разумных альтернативных вариантов на следующий сезон.

Однако согласно информации источников издания в команде, в «Мерседесе» не готовы пойти на все условия Расселла ради его сохранения – как они бы поступили в случае с Льюисом Хэмилтоном.

