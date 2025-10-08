Пиастри рассматривает переход в «Феррари»

Лидер чемпионата Формулы-1 Оскар Пиастри может покинуть «Макларен» после сезона-2026 и перейти в «Феррари». Об этом сообщил швейцарский журналист Роджер Бенуа в материале издания Blick.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, у Оскара Пиастри и Ландо Норриса долгосрочные контракты с «Маклареном», однако австралиец, по данным Blick, рассматривает возможность смены коллектива и интересуется местом в «Феррари» начиная с 2027 года.

Журналист добавил, что большинство команд пока не торопятся с подписанием контрактов дальше чем на сезон-2026 из-за ожидания нового технического регламента, который изменит двигатели, топливо, шины и аэродинамику машин.